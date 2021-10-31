ISFED: II тур — упущенная возможность на пути демократического развития Грузии

«Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED) опубликовало заявление в связи с результатами мониторинга избирательной среды в день голосования 30 октября.

От неправительственной организации на участках в масштабах Грузии были представлены 642 наблюдателя – 542 непосредственно в помещениях и еще 100 на периметрах участков. Сотрудники ISFED были в Тбилиси, Рустави, Батуми, Поти, Кутаиси, Зугдиди, Озургети и Телави.

По итогам дня голосования наблюдатели ISFED подали в избирательные комиссии 161 жалобу.

По словам наблюдателей ISFED, с точки зрения технического администрирования, день выборов в основном прошел в соответствии с правилами, установленными законом. Однако факты сомнительных собраний на участках, предполагаемого подкупа избирателей, мобилизации и регистрации избирателей в день выборов оказали негативное влияние на свободу волеизъявления граждан, что в ряде муниципалитетов, отмечают в организации, могло повлиять на результаты голосования:

«В день голосования особо примечательными были факты, связанные с повторным голосованием лиц, уже имеющих маркировку, и случаи нарушения процедуры проверки маркировки. Также наблюдались многочисленные нарушения, связанные со списками избирателей и переносными урнами для голосования. К сожалению, в течение дня имели место случаи запугивания и притеснения наблюдателей и журналистов. Что касается процесса подведения итогов, то существенных недостатков в этом отношении организация не выявила, однако были случаи неправильного и / или возможно преднамеренного аннулирования бюллетеней. Сочетание тенденций, выявленных в день выборов, подорвало доверие к избирательному процессу. «Международное общество справедливых выборов и демократии» считает, что второй тур выборов — это упущенная возможность на пути демократического развития страны», — сказано в заявлении.