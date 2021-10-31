Transparency International: вторая половина дня выборов была неспокойной

Transparency International Georgia публикует список нарушений на выборах в Грузии и заявляет: если первая половина дня голосования была в основном мирной, то позже ситуация во многих округах накалилась, участились словесные перепалки, которые местами перерастали в физические конфронтации.

Как сообщает НПО, день проведения второго тура выборов в органы местного самоуправления отметился случаями воспрепятствования журналистской деятельности и высокой концентрацией партийных координаторов в радиусе 100 метров от избирательных участков, что противоречит обновленному Избирательному кодексу Грузии.

Кроме того, Transparency International критикует комиссии в предвзятости по отношению к наблюдательным организациям.

Сообщается, что вновь была использована практика искусственного затягивания процесса подсчета голосов и составления итоговых протоколов.

Также на многих избирательных участках наблюдались факты неправильного распределения комиссиями недействительных и актуальных бюллетеней.