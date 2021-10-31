В Конгрессе США заявили о рисках подрыва демократии в Грузии из-за ареста Саакашвили

Продолжающееся содержание в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может подорвать шаги Тбилиси по демократизации и углубить политические разногласия внутри страны. Об этом со ссылкой на заявление старшего члена комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США сообщает «Эхо Кавказа».

«В то время, когда Грузия занята преодолением политического кризиса, подорвавшего доверие общества к здоровому демократическому процессу, тревожная тенденция арестов представителей оппозиции, включая Саакашвили и лидера «Единого национального движения» Нику Мелия в начале этого года, — это не путь для продолжения Грузией своей важной демократической и евроатлантической траектории», — говорится в обращении Брэда Шермана.

Конгрессмен-демократ отмечает, что Саакашвили арестовали на основании заочно вынесенных приговоров по уголовным делам, которые «широко критиковались как политически мотивированные». Со дня задержания и помещения в руставскую тюрьму 1 октября Саакашвили в знак протеста объявил голодовку. От пищи политик отказывается в течение месяца, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Шерман заявляет, что «глубоко обеспокоен ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины». Он подчеркивает, что гарантии на доступ адвокатов и предоставление «адекватной медицинской помощи» экс-президенту «является неотъемлемой частью восстановления доверия жителей» Грузии и возвращения страны на демократический путь.

«Как старший член комитета палаты представителей по иностранным делам, я призываю правительство «Грузинской мечты» немедленно решить проблему быстро ухудшающегося состояния здоровья Саакашвили, переведя его в больницу для лечения», — сказано в обращении.