Выборы-2021: по предварительным данным в Зугдиди победила «Мечта»

По предварительным результатам во втором туре выборов в органы местного самоуправления, прошедших в Грузии 30 октября, в Зугдиди победу одержал кандидат «Мечты» Мамука Цоцерия.

Как сообщила председатель окружной избирательной комиссии Зугдиди Миранда Месхи, он набрал 51,67% голосов. Анзора Мелия из «Единого национального движения» поддержали 48,33%.

Напомним, по результатам первого тура Мелия (46,88%) опережал Цоцерия (41,14%).

В преддверии второго тура вокруг Зугдиди разгорелся скандал, который был связан с предвыборными экзит-поллами. Телеканал Mtavari Arkhi на основании социологического опроса, заказанного у Ipsos, заявил, что в муниципалитете лидирует кандидат «Нацдвижения». На следующий день пресс-секретарь «Мечты» сообщил, что данные, опубликованные на сайте Ipsos свидетельствуют об обратном.

Генеральный директор Mtavari Arkhi Ника Гварамия сообщил 29 октября, что канал расторгает договор с исследовательской организацией и подает на нее в суд из-за грубого нарушения условий контакта и возможного заговора властями.