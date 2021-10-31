ЦИК Грузии: по состоянию на 8:00 в Тбилиси победил Каладзе

По данным ЦИК Грузии по состоянию на 8:00в Тбилиси во втором туре выборов в органы местного самоуправления победу одержала партия власти «Грузинская мечта».

В Центральную избирательную комиссию уже поступили итоговые протоколы с 768 участков, согласно которым лидирует Каха Каладзе.

Согласно ЦИК его кандидатуру поддержали 258 438 граждан (55,60%), за оппонента Нику Мелия же проголосовали 206 323 человек (44,39%).

Напомним, 30 октября в Грузии прошел второй тур выборов в органы местного самоуправления.