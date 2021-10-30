Председатель парламента Грузии проголосовал на выборах

Председатель парламента Грузии Каха Кучава посетил избирательный участок и сделал свой гражданский выбор в рамках второго тура выборов в органы местного самоуправления.

«Разумеется я проголосовал за Каху Каладзе, я считал и считаю, что у него нет альтернативы с учетом осуществленных проектов, которые мы увидели за последние 4 года, а также тех, что он реализует в Тбилиси в последующие 4. Я уверен в его победе», — заявил он.

Напомним, голосование во время первого тура обернулось для Кучава выговором за нарушение правил предвыборной агитации. На избирательный участок спикер парламента тогда пришел в маске с символикой партии власти.