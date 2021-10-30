По состоянию на 10 утра в Грузии проголосовали 7,38% населения

К 10:00 явка избирателей по стране составила 7,38%. За 2 часа с начала голосования свой политический выбор сделали 154 163 гражданина Грузии. Наибольшая активность наблюдалась в регионе Рача-Лечхуми (9,2%), самая низкая — в Мцхета-Мтианети (5,1%).

Напомним, граждане Грузии избирают мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.

По данным ЦИК Грузии, общее количество избирателей ко второму туру составляет 2 088 722 человека к услугам которых: