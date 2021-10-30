Мелия проголосовал за «конкуренцию, разнообразие и перемены»

«Я голосовал за конкуренцию, разнообразие, перемены, и я уверен, что большинство пойдет на это. Мы делаем все возможное, чтобы раз и навсегда положить конец, на мой взгляд, очень постыдному однопартийному правлению в советском стиле и проложить путь коалиционному правлению», — заявил кандидат в мэры и председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелиа.

Политик сделал свой выбор на участке № 6 в Тбилиси.

По словам Мелия, коалиционное правление означает управление страной путем примирения различных взглядов и нахождения консенсуса.

Напомним, 21 октября Мелия заявил, что в случае его победы управлять городом будет коалиционное правительство. Представленный им «теневой кабинет» состоит из представителей шести оппозиционных партий. По словам Ники Мелия, решение о формировании коалиционного правительства далось нелегко. В случае своей победы оппозиционер откажется от поста председателя партии ЕНД.