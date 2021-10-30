Гахария: «Это были худшие выборы за последние 9 лет»

Экс-премьер Грузии и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария проголосовал в рамках второго тура выборов в органы местного самоуправления.

По словам Гахария, который выбыл из избирательной гонки по итогам первого тура, голосование в этом году не было ни свободными, ни справедливыми.

«Я уверен, что это были худшие выборы за последние 9 лет. Если мы все не задумаемся о выборах, прежде всего, о роли денег, роли административного ресурса и политически нейтральной части общества, выборы могут потерять смысл. Как вы знаете, я должен был выполнить свой гражданский долг, я выполнил его и проголосовал за Грузию», — отметил Гахария и добавил, что в этот раз решил не выбирать между двумя плохими вариантами.