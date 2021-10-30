По состоянию на 17:00 явка избирателей составила 39,5%

По данным ЦИК, по состоянию на 17:00 явка избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления 39,5%. К слову, явка в первом туре составила 41,35%.

Напомним, население избирает мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.

По данным ЦИК Грузии, общее количество избирателей ко второму туру составляет 2 088 722 человека к услугам которых: