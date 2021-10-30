По состоянию на 15:00 явка избирателей по стране составила 31,82%. За 7 часов с момента начала голосования политический выбор сделали 664 573 избирателя. К 15:00 самая высокая активность была отмечена в Рача-Лечхуми (45,49%), а самая низкая в Мцхета-Мтианети (26,9%).

Напомним, население избирает мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.

По данным ЦИК Грузии, общее количество избирателей ко второму туру составляет 2 088 722 человека к услугам которых: