Пенитенциарная служба опровергла сообщения о мобилизации спецназа у тюрьмы в Рустави

Специальная пенитенциарная служба опровергает ранее распространившуюся в СМИ информацию о том, что к Руставской тюрьме, где содержится Михаил Саакашвили, стянут спецназ.

В опубликованном официальном заявлении говорится, что произошедшее «еще одна попытка ввести общественность в заблуждение».

По данным Пенитенциарной службы, кадры были сняты не на территории изолятора N12, а на базе Главного управления внешней обороны и информационно-технической безопасности Специальной пенитенциарной службы в Рустави.

«1 октября Специальная пенитенциарная служба обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой выделить дополнительные силы для соблюдения норм безопасности < > На кадрах виден процесс ротации дополнительных сил МВД, никакой специальной мобилизации у объекта N12 не было», — говорится в сообщении.