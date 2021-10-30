По состоянию на 12:00 явка избирателей составила 17,18%

ЦИК Грузии сообщает о том, что по состоянию на 12:00 явка избирателей в масштабах всей Грузии составила 17,18%. А это значит, что свой гражданский долг выполнили 358 782 человека.

Напомним, население избирает мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.

По данным ЦИК Грузии, общее количество избирателей ко второму туру составляет 2 088 722 человека к услугам которых: