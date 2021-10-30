Потасовка у избирательного участка в Зугдиди — задержаны 5 человек

В Зугдиди у избирательного участка №20 произошла потасовка. Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании 5 человек. Им инкриминируется административное правонарушение — мелкое хулиганство и неподчинение требованию сотрудника правоохранительных органов (статьи 166 и 173).

По имеющейся к этому времени информации, среди задержанных четверо сторонников «Единого национального движения» и один «Грузинской мечты».

Напомним, во второй тур выборов в органы местного самоуправления в Зугдиди прошли кандидат «Единого национального движения» Анзор Мелия (46,88%) и кандидат «Грузинской мечты» Мамука Цоцерия (41,14%).

В преддверии второго тура вокруг Зугдиди разгорелся скандал, который был связан с предвыборными экзит-поллами. Телеканал Mtavari Arkhi на основании социологического опроса, заказанного у Ipsos, заявил, что в муниципалитете лидирует кандидат «Нацдвижения». На следующий день пресс-секретарь «Мечты» сообщил, что данные, опубликованные на сайте Ipsos свидетельствуют об обратном.

Генеральный директор Mtavari Arkhi Ника Гварамия сообщил 29 октября, что канал расторгает договор с исследовательской организацией и подает на нее в суд из-за грубого нарушения условий контакта и возможного заговора властями.