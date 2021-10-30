К Руставской тюрьме, где содержится третий президент, стянут спецназ

К Руставской тюрьме, где содержится третий президент Грузии Михаил Саакашвили, стянут спецназ. Кроме того, на месте дежурит автомобиль скорой помощи.

Пока доподлинно неизвестно по какой причине было принято решение мобилизовать отряды специального назначения, впрочем, как заявили 29 октября в СГБ Грузии, в случае ухудшения состояния здоровья Саакашвили и возникновения необходимости его госпитализации в больницу при пенитенциарном учреждении, могут начаться беспорядки.

На специальном брифинге Служба государственной безопасности сообщила о начале расследования по делу о заговоре с целью государственного переворота.

«СГБ осуществляет расследование по факту заговора, призванного свергнуть правительство. В рамках расследования было выявлено, что фигуранты дела планировали определенные деструктивные действия, в частности, в случае ухудшения состояния здоровья заключенного Михаила Саакашвили, чтобы помешать его госпитализации в глданское учреждение #8, планировали блокировать дороги и подступы к нему. Их целью являлось создать в стране неуправляемую ситуацию и хаос, чтобы помешать процессу этапирования заключенного Саакашвили. Подобные действия могут иметь место в случае этапирования Саакашвили в другие учреждения», — заявили в СГБ.

Напомним также, что Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября, в знак протеста экс-президент объявил голодовку. Накануне второго тура выборов в органы местного самоуправления он отказался от услуг консилиума врачей и приема лекарств, заявив, что от выбора населения зависит как будущее Грузии, так и продолжительность его жизни.