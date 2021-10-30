Коронавирус в Грузии: количество летальных исходов превысило 10 тысяч

В Грузии за сутки выявлено 4 610 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 715 865-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 663;

Имерети – 871;

Кахети – 577;

Шида Картли – 324;

Квемо Картли – 324;

Самегрело – Земо Сванети – 316;

Аджария – 154;

Мцхета-Мтианети – 83;

Гурия – 118;

Самцхе-Джавахети – 133;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 47.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 624 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 655 129 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 42 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 003 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 50 707. Из этого числа 1 593 пациента находятся в тяжелом состоянии, 332 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 377 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 086 человек.

В карантинных пространствах находятся – 46 человек;

Проходят лечение на дому – 43 244 человека;

На самоизоляции находятся – 37 404 человека.

За последние 24 часа было проведен 55 815 тестов. В том числе 31 603 исследования на антиген и 24 212 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,26%. Показатель за последние 14 дней – 8,96%.