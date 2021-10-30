Посол ЕС: «Исход выборов не зависит от желания правящего большинства»

Посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель прокомментировал второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии. Он выразил надежду на мирный и спокойный процесс голосования.

«Сегодня день выборов и сейчас говорить о политике должен не я и мне подобные, грузинский народ должен создать политику. Исход выборов не зависит от желания большинства, он зависит от выбора тех, кто придет на голосование и отдаст свой голос. Поэтому я надеюсь, что как можно больше людей воспользуется этой возможностью и выразит свою волю. Надеюсь, у избирателей будет возможность проголосовать в спокойной и мирной обстановке», — сказал дипломат.

Напомним, 30 октября гражданам страны предстоит избрать мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.

По данным ЦИК Грузии, общее количество избирателей ко второму туру составляет 2 088 722 человека к услугам которых будут: