TBC Bank предупреждает клиентов о новой мошеннической схеме.

Согласно заявлению, последние несколько дней от имени разных банков и часто с банковских номеров с гражданами активно связываются киберпреступники, которые просят продиктовать номер карты и другие данные. Преступники разговаривают по-русски.

«Мы хотим предупредить потребителей о новой мошеннической схеме, используемой киберпреступниками для получения незаконного доступа к личным счетам.

В течение последних нескольких дней киберпреступники связывались с гражданами от имени разных банков и часто с телефонного номера банка, говорили на русском языке, назывались представителями банка и просили их предоставить различные реквизиты для проверки карты и счета.

Будьте особенно осторожны с банковской или личной информацией и не передавайте ее третьим лицам. При необходимости свяжитесь с соответствующими органами и с нами через колл-центр (032 2 27 27 27) или мобильный интернет-банкинг», — говорится в заявлении.

Дело расследуют правоохранители.