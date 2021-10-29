Саакашвили избирателям: будущее Грузии и моя жизнь зависят от вас

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал население пойти на выборы и спасти Грузию. По словам политика, от исхода завтрашнего голосования зависит и его жизнь.

«Я приехал в Грузию, т.к. посчитал, что страна движется к тоталитаризму и опустошению от грузин. Хотя бы на этих выборах мы должны попытаться это остановить и начать разворачиваться.

Завтра второй тур и он решающий для грузинской демократии, нашего будущего и мой жизни. Я хочу, чтобы вы знали, что продолжительность моей жизни полностью привязана к вашему завтрашнему решению и победе Грузии.

Сегодня моя голодовка продолжается в полном объеме. Я надеюсь на каждого из вас, т.е. надеюсь на победителей», — сказано в обращении третьего президента.