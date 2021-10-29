Митрополит Григол: судьба Саакашвили связана с судьбой Грузии

Митрополит Хоби и Поти Григол (Бербичашвили) заявил, что Михаил Саакашвили не является обычным заключенным. Его судьба связана с судьбой Грузии, отметил священнослужитель.

По словам отца Григола, который посетил третьего президента в руставской тюрьме, это доказывает и повышенное внимание международного сообщества к заключению Саакашвили.

«Он не обычный заключенный. Судьба этого заключенного определенным образом связана с будущим развитием нашего государства и нашей родины < > Он голодает, каковы результаты этого или какими они будут, нужно задуматься. Я не хочу, чтобы мы оплакивали молодого президента. Есть случаи, когда не то, что голодовка, а самоубийство не засчитывается человеку в качестве самоубийства. Есть особенные случаи. В отношении политиков, мы не можем об этом судить. Для политика это инструмент и его выбор. Я ему сказал, что это его выбор и, наверное, он понимает, я уверен, что понимает, что своими решениями подвергает опасности собственную жизнь и это будет иметь последствия и мы должны об этом задуматься», — сказал отец Григол.