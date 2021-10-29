В СГБ заявили, что расследуют дело о попытке государственного переворота

Накануне второго тура выборов в органы местного самоуправления Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о начале расследования по делу о заговоре с целью государственного переворота. На специальном брифинге было обозначено, что в нем фигурирует третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

«СГБ осуществляет расследование по факту заговора, призванного свергнуть правительство. В рамках расследования было выявлено, что фигуранты дела планировали определенные деструктивные действия, в частности, в случае ухудшения состояния здоровья заключенного Михаила Саакашвили, чтобы помешать его госпитализации в глданское учреждение #8, планировали блокировать дороги и подступы к нему. Их целью являлось создать в стране неуправляемую ситуацию и хаос, чтобы помешать процессу этапирования заключенного Саакашвили. Подобные действия могут иметь место в случае этапирования Саакашвили в другие учреждения», — заявили в СГБ.

При этом на дополнительные вопросы журналистов отвечать не стали.