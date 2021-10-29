TI: доноры «Мечты» за год выиграли государственные тендеры почти на 50 млн. долларов

Cогласно отчету Transparency International Georgia, в период с января по октябрь 2021 года в Грузии в политических целях было пожертвовано 23 миллиона лари (7 301 587 долларов по действующему курсу).

71% суммы, или 16,5 миллионов лари (5 238 095 долларов по действующему курсу) приходятся на правящую партию. На втором месте с 2,3 миллионами лари (730 158 долларов по действующему курсу) находится «Лело для Грузии», на третьем – «Единое национальное движение» с 2,2 миллионами лари (698 412 долларов по действующему курсу).

По данным Transparency International, в 2021 году доноры «Грузинской мечты» как частные лица, так и компании выиграли государственные тендеры на общую сумму 155 миллионов лари (49 206 348 долларов по действующему курсу) и получили упрощенные договоры на госзакупки на сумму 6 миллионов лари (1 904 761 долларов по действующему курсу).

«Особенно высокими рисками политической коррупции естественно сопровождаются пожертвованиями правящей партии, поскольку именно правительство имеет рычаги воздействия на потенциальных доноров в обмен на определенные преимущества», — написано в отчете организации.