Украинский адвокат Михаила Саакашвили планирует вернуться в Грузию

Украинский адвокат Михаила Саакашвили Евгений Грушовец, которому несколько дней назад не разрешили въезд в Грузию, планирует вернуться в страну. По его словам, он не перестанет предпринимать попытки встретиться с экс-президентом.

В то же время адвокат планирует обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с предыдущим инцидентом.

«Я планирую приехать в Грузию в ближайшее время, это необходимо. Попытки встретиться с Михаилом Саакашвили будут продолжены. Адвокаты, находящиеся в Грузии готовят иск в связи с моим недопуском в страну. Впрочем мы не намерены дожидаться официального ответа, т.к. считаем, что это решение было незаконным. Мы планируем обратиться в ЕСПЧ», — заявил Грушовец.