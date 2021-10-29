hand in gloves holds a test tube containing a bloo AKDRVWL #новости Covid-19, коронавирус в Грузии
Hand holds a test tube containing a blood sample, test tube for Covid-19 (coronavirus) analyzing. Laboratory testing patient’s sample

Коронавирус в Грузии: статистика 29 октября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 3 965 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 711 255-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 416;
  • Имерети – 753;
  • Кахети – 427;
  • Шида Картли – 290;
  • Квемо Картли – 325;
  • Самегрело – Земо Сванети – 271;
  • Аджария – 161;
  • Мцхета-Мтианети – 78;
  • Гурия – 115;
  • Самцхе-Джавахети – 95;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 34.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 627 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 652 505 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 43 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 9 961 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 48 763. Из этого числа 1 581 пациент находится в тяжелом состоянии, 333 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 330 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 059 человек.
  • В карантинных пространствах находятся – 44 человека;
  • Проходят лечение на дому – 41 374 человека;
  • На самоизоляции находятся – 31 826 человек.

За последние 24 часа было проведен 48 513 тестов. В том числе 30 303 исследования на антиген и 18 210 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,17%. Показатель за последние 14 дней – 8,94%.

 

SOVA

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