СГБ: оккупационные силы незаконно задержали двух граждан Грузии

Служба государственной безопасности Грузии сообщает о незаконном задержании двух граждан в районе демаркационной линии Южной Осетии. По данным ведомства, инцидент произошел в районе села Лопани.

«Информация о еще одном незаконном действии российских оккупационных сил будет немедленно передана Миссии наблюдателей ЕС и международным партнерам.

Незаконные задержания, проводимые оккупационным режимом, являются деструктивным актом, направленным на запугивание местного населения и существенное осложнение безопасности на местах.

Центральное правительство Грузии использует все средства для скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц», — говорится в заявлении.