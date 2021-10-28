Саакашвили извинился перед Гордоном за депортацию из Грузии

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал в Facebook депортацию украинского журналиста Дмитрия Гордона.

«Дмитрий Гордон — самый известный и титулованный журналист на всем постсоветском пространстве, в российском и украинском мире. Он большой сторонник и друг Грузии. Его жена Алеся также является очень известным журналистом и нашей болельщицей. Личными врагами Гордона являются Путин и Лукашенко. К сожалению, он увидел, что Грузия, некогда маяк демократии, становится хуже России, это большой международный скандал и черное пятно на репутации Грузии.

Я хочу поблагодарить их за попытку приехать и извиниться от имени всех нормальных грузин за такое обращение», — написал Михаил Саакашвили в Facebook.