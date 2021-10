«Репортеры без границ» призывают власти объяснить Гордону причины депортации

Международная организация «Репортеры без границ» призвала власти Грузии проявить уважение к профессиональным заслугам украинского журналиста Дмитрия Гордона и объяснить ему причины отказа во въезде в Грузию. Соответствующее сообщение появилось в Twitter организации.

Ukrainian journalist @dmitry_gordon was denied to enter #Georgia without explanation. He planned to interview hunger-striking former President #Saakashvili in prison. @RSF_inter calls on the @GovernmentGeo to clarify the reasons & to respect his right to carry out his duty. pic.twitter.com/UzKJSaLYgp

— RSF in English (@RSF_en) October 27, 2021