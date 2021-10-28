«Репортеры без границ» призывают власти объяснить Гордону причины депортации

Международная организация «Репортеры без границ» призвала власти Грузии проявить уважение к профессиональным заслугам украинского журналиста Дмитрия Гордона и объяснить ему причины отказа во въезде в Грузию. Соответствующее сообщение появилось в Twitter организации.

Ukrainian journalist @dmitry_gordon was denied to enter #Georgia without explanation. He planned to interview hunger-striking former President #Saakashvili in prison. @RSF_inter calls on the @GovernmentGeo to clarify the reasons & to respect his right to carry out his duty. pic.twitter.com/UzKJSaLYgp — RSF in English (@RSF_en) October 27, 2021

«Украинскому журналисту Дмитрию Гордону было отказано во въезде в Грузию без объяснения причин. Он планировал взять интервью у находящегося в заключении бывшего президента Саакашвили. «Репортеры без границ» призывают правительство Грузии прояснить причины и уважать его право выполнять свои обязанности», — говорится в сообщении.