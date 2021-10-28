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«Репортеры без границ» призывают власти объяснить Гордону причины депортации

SOVAОт

Международная организация «Репортеры без границ» призвала власти Грузии проявить уважение к профессиональным заслугам украинского журналиста Дмитрия Гордона и объяснить ему причины отказа во въезде в Грузию. Соответствующее сообщение появилось в Twitter организации.

«Украинскому журналисту Дмитрию Гордону было отказано во въезде в Грузию без объяснения причин. Он планировал взять интервью у находящегося в заключении бывшего президента Саакашвили. «Репортеры без границ» призывают правительство Грузии прояснить причины и уважать его право выполнять свои обязанности», — говорится в сообщении.

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