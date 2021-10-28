Михаилу Саакашвили разрешили пообщаться лицом к лицу с адвокатами

Третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили разрешили пообщаться лицом к лицу со своими адвокатами и обменяться документами. Об этом СМИ сообщил один из его защитников Дмитрий Садзаглишвили.

«Нам представилась возможность общения, которая исключает запись разговора со стороны СГБ, исходя из этого Саакашвили отказался усиливать форму своего протеста – отказываться от лечения, анализов и пр. Он подтвердил свое намерение перед консилиумом врачей и принес извинения за то, что отказывался встречаться с ними несколько часов из-за протеста. Так как протест исчерпан, он продолжит общение с врачами», — сказал адвокат.