Посол ЕС: «Мы внимательно следим за делом третьего президента»

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель прокомментировал дело Михаила Саакашвили. Как отметил дипломат, Брюссель внимательно следит за развитием событий.

«Мы внимательно следим за делом третьего президента. Главное, чтобы было обеспечено главное – его права, как заключенного, должны быть защищены. Это предусматривает и защиту его здоровья. Существует очень авторитетный и хороший орган, консилиум врачей, который следит за этим делом. Также Народный защитник, обладающий чрезвычайным мандатом в связи с делом»,- сказал журналистам Харцель.