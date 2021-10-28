Премьер не доверяет результатам соцопроса IPSOS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил недоверие социологическому опросу, проведенному IPSOS по заказу Mtavari Arkhi.

«Как вы знаете, мы неоднократно заявляли, что исследование, проведенное Леваном Тархнишвили, не заслуживает доверия. Тот факт, что они используют название IPSOS, уже всем хорошо известен. Фальсифицированное исследование, проведенное Леваном Тархнишвили, не представляет для меня особого интереса.

Это очередная слабая попытка, жалкая попытка хоть как-то перекрыть вчерашнее поистине грандиозное событие (имеется в виду итоговый митинг «Грузинской мечты» — прим.ред.). Уже очень скоро, через 2 дня, общество это поймет, когда второй тур закончится нашей победой», — сказал Гарибашвили.

Напомним, согласно социологическому опросу, проведенному по заказу Mtavari Arkhi, в Тбилиси лидирует кандидат в мэры «Грузинской мечты» Каха Каладзе, в остальных четырех самоуправляемых городах – кандидаты от «Единого национального движения».