Расмуссен: политический кризис в Грузии наносит ущерб евроатлантической перспективе страны

В интервью «Голосу Америки» бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прокомментировал политический кризис в Грузии, который, по его словам, наносит ущерб евроатлантической перспективе страны.

Расмуссен призвал правительство Грузии стабилизировать политическую ситуацию и добавил, что внутриполитические проблемы могут быть использованы против Тбилиси теми членами НАТО, которые скептически относятся к вступлению страны в Североатлантический альянс.

«Текущий политический кризис может быть использован теми членами НАТО, которые скептически относятся к членству Грузии в Североатлантическом альянсе. Они могут использовать внутриполитические разногласия как еще один аргумент, почему им не следует приглашать Грузию в НАТО. Мой совет правительству, суметь стабилизировать ситуацию в стране», — сказал Расмуссен.