Коронавирус в Грузии: статистика 28 октября

В Грузии за сутки выявлено 4 009 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 707 290.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 502;

Имерети – 732;

Кахети – 523;

Шида Картли – 279;

Квемо Картли – 273;

Самегрело – Земо Сванети – 296;

Аджария – 105;

Мцхета-Мтианети – 69;

Гурия – 113;

Самцхе-Джавахети – 92;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 25.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 177 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 647 878 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 45 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 918 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 49 468. Из этого числа 1 547 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 328 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 271 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 996 человек.

В карантинных пространствах находятся – 51 человек;

Проходят лечение на дому – 42 201 человек;

На самоизоляции находятся – 37 752 человека.

За последние 24 часа было проведен 46 107 тестов. В том числе 27 157 исследований на антиген и 18 950 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,69%. Показатель за последние 14 дней – 8,97%.