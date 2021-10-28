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Viral structure. Viral particle is made up of a nucleus of nucleic acid (DNA or RNA) surrounded by a protein coat. Conceptual illustrative virus. 3D illustration.

Коронавирус в Грузии: статистика 28 октября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 4 009 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 707 290.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 502;
  • Имерети – 732;
  • Кахети – 523;
  • Шида Картли – 279;
  • Квемо Картли – 273;
  • Самегрело – Земо Сванети – 296;
  • Аджария – 105;
  • Мцхета-Мтианети – 69;
  • Гурия – 113;
  • Самцхе-Джавахети – 92;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 25.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 177 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 647 878 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 45 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 918 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 49 468. Из этого числа 1 547 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 328 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 271 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 996 человек.
  • В карантинных пространствах находятся – 51 человек;
  • Проходят лечение на дому – 42 201 человек;
  • На самоизоляции находятся – 37 752 человека.

За последние 24 часа было проведен 46 107 тестов. В том числе 27 157 исследований на антиген и 18 950 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,69%. Показатель за последние 14 дней – 8,97%.

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