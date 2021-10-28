Коронавирус в Грузии: статистика 28 октября

В Грузии за сутки выявлено 4 009 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 707 290.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 502;
- Имерети – 732;
- Кахети – 523;
- Шида Картли – 279;
- Квемо Картли – 273;
- Самегрело – Земо Сванети – 296;
- Аджария – 105;
- Мцхета-Мтианети – 69;
- Гурия – 113;
- Самцхе-Джавахети – 92;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 25.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 177 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 647 878 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 45 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 918 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 49 468. Из этого числа 1 547 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 328 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 271 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 996 человек.
- В карантинных пространствах находятся – 51 человек;
- Проходят лечение на дому – 42 201 человек;
- На самоизоляции находятся – 37 752 человека.
За последние 24 часа было проведен 46 107 тестов. В том числе 27 157 исследований на антиген и 18 950 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,69%. Показатель за последние 14 дней – 8,97%.