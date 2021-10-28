Кобахидзе: на нашем митинге было больше людей, чем на акции ЕНД

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что на митинг 27 октября пришло в несколько раз больше людей, чем на митинг «Единого национального движения».

«Задача любого подобного предвыборного митинга — продемонстрировать силу, и сегодня общественность действительно увидела, где реальная сила народа. Я не буду делать сравнений, наверное, это нецелесообразно, впрочем, я однажды сказал, что нам понадобится столько водителей, сколько человек на акции «Нацдвижения» и это были не просто слова. Реально для мобилизации наших сторонников нам понадобился серьезный ресурс и все это демонстрирует, что число наших сторонников было в несколько раз выше, чем у наших оппонентов», — сказал председатель «Грузинской мечты».

Напомним, 27 октября в центре Тбилиси состоялся итоговый митинг партии власти. Людей автобусами свозили со всей Грузии. Примечательно, что участники акции начали расходиться уже через час после сбора.