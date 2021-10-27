В Тбилиси проходит итоговый митинг «Грузинской мечты». Протестующие полностью заполнили площадь Свободы и прилегающую территорию, в том числе часть проспекта Руставели и территорию вокруг парламента.

Со словом перед собравшимися выступили первые лица партии.

«В 2012 году под руководством основателя нашей партии Бидзины Иванишвили рядовые солдаты этой страны мирным путем разоружили авторитарный, деспотический режим и вытеснили правительство партии убийц, палачей и предателей. Антигосударственную, антинародную и антицерковную силу. Мы внедрили ценности, которыми и управляем страной по сей день», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

При этом глава грузинского правительства добавил, что экономика Грузии пока не дошла до того уровня развития, что демократия.

«Экономика пока не достигла такого уровня развития, как демократия. Пока многим требуется помощь. Разумеется, пока многие страдают от бедности и безработицы. Мы должны взять курс на будущее, напоминания важны. История – лучший учитель, мы не должны повторять ошибки прошлого», — сказал он.

Со словом перед собравшимися выступил и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«В 2012 году люди, собравшиеся здесь, на этой площади, своим единством заложили основы нового государственного порядка, который до сих пор действует под влиянием идей человеческого достоинства, уважения к государству и церкви, человечности и свободы. Спасибо основателю нашей партии Бидзине Иванишвили, который 10 лет назад возглавил эту борьбу за свободу и вместе с грузинским обществом победил преступный режим, построенный на ненависти и лжи», — сказал Кобахидзе.

Министр культуры Тея Цулукиани, в свою очередь, обратилась с высокой трибуны к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

«Саакашвили, выгляни из тюремной камеры, посмотри, сколько свободных грузин помнят твой жестокий режим, сколько людей тебя не хотят. Сегодня мы все еще боремся против него. Многие из вас, наши сторонники, думали, что, если это великое зло будет заключено в тюрьму, борьба закончится — нет! Борьба за лучшую Грузию не заканчивается так легко, так на этой земле жили до нас, у нас впереди еще много сражений», — заявила Цулукиани.