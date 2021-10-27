Украинского журналиста Дмитрия Гордона депортируют из Грузии, передает Gordonua.com. Как сообщил журналист редакции «ГОРДОН», утром он прилетел в Тбилиси из Киева, но так и не получил разрешение на въезд в страну.

«Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави [бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины] Михаила Саакашвили», – написал он позже в Instagram.

Журналист назвал произошедшее «международным скандалом и позором для грузинских властей».

Гордон сообщил, что сейчас вылетает в Киев на том же самолете, на котором прилетел в Тбилиси.