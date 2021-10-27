Коронавирус в Грузии: статистика 27 октября

В Грузии за сутки выявлено 4 337 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 703 281.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 412;

Имерети – 873;

Кахети – 614;Шида Картли – 362;

Квемо Картли – 356;

Самегрело – Земо Сванети – 279;

Аджария – 115;

Мцхета-Мтианети – 108;

Гурия – 92;

Самцхе-Джавахети – 89;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 37.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 137 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 642 701 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 42 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 873 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 50 681. Из этого числа 1 542 пациента находятся в тяжелом состоянии, 332 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 228 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 996 человек;

В карантинных пространствах находятся – 51 человек;

Проходят лечение на дому – 43 457 человек;

На самоизоляции находятся – 38 206 человек.