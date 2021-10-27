Коронавирус в Грузии: статистика 27 октября

В Грузии за сутки выявлено 4 337 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 703 281.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 412;
- Имерети – 873;
- Кахети – 614;Шида Картли – 362;
- Квемо Картли – 356;
- Самегрело – Земо Сванети – 279;
- Аджария – 115;
- Мцхета-Мтианети – 108;
- Гурия – 92;
- Самцхе-Джавахети – 89;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 37.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 137 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 642 701 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 42 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 873 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 50 681. Из этого числа 1 542 пациента находятся в тяжелом состоянии, 332 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 228 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 996 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 51 человек;
- Проходят лечение на дому – 43 457 человек;
- На самоизоляции находятся – 38 206 человек.
За последние 24 часа было проведен 53 434 теста. В том числе 31 582 исследования на антиген и 21 852 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,12%. Показатель за последние 14 дней – 8,91%.