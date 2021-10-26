В Тбилиси откроется персональная выставка художницы Саломе Ригвава

Персональная выставка грузинской художницы Саломе Ригвава открывается 29 октября в Тбилиси. Экспозиция под названием «Пересечение» будет представлена в тбилисской галерее Dédicace.

Посетители смогут увидеть картины, созданные Саломе во время ее пребывания в Америке. Они показывают новый этап творчества художницы – автор акцентирует внимание на пересечении старого и нового, на вызов и ожидание. Зритель познакомится с темами, часто связанными с адаптацией к чужой среде, иногда с одиночеством, отчуждением и ностальгией.

Саломе Ригвава родилась в курортном городе Гагра на черноморском побережье Грузии в 1988 году. Во время войны начала 90-х, когда Саломе было всего четыре года, семья была вынуждена перебраться в Тбилиси. В возрасте пяти лет родители заметили у девочки талант к рисованию и записали ее в художественный кружок. Саломе ходила туда 10 лет – с первого класса, а после школы решила поступить в Тбилисскую академию художеств. Окончив бакалавриат и магистратуру, девушка продолжила учебу на магистерской программе в Штутгартской академии художеств. Позже – активно сотрудничала с галереями в разных городах Германии, что стало отправной точкой в ее творческой карьере и сделало ее работы более востребованными.