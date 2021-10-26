Саакашвили отказывается от госпитализации в тюремную больницу

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что отказывается от госпитализации в тюремную больницу. В правительстве, при этом, продолжают настаивать на том, что он может быть помещен в клинику при пенитенциарном учреждении №18 в Тбилиси (т. н. «глданская тюрьма»).

«В любом случае, я откажусь от перевода в глданинскую тюрьму», — говорится в обращении Саакашвили, которого после выхода из пенитенциарного учреждения №12 в городе Рустави озвучил его адвокат Ника Гварамия.

По словам экс-президента, он намерен оставаться в руставской тюрьме, «каким бы ни было» состояние его здоровья. «Я предпочитаю оставаться там, где нахожусь сейчас, до тех пор, пока не закончится эта ситуация – или моя смерть, или моя свобода», — заявил Саакашвили.

Ранее в правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что в случае необходимости экс-президент может быть помещен в больницу при «глданской тюрьме». В свою очередь адвокаты говорят, что в указанной больнице нет необходимых аппаратов МРТ и компьютерной томографии. Они требуют госпитализировать Саакашвили в одну из мультифункциональных клиник гражданского сектора.

Напомним, третий президент Грузии был задержан 1 октября. В тот же день в знак протеста он объявил голодовку, которая продолжается уже 26 дней. Врачи говорят о значительном ухудшении здоровья Саакашвили. У тюрьмы, в которой он содержится, дежурит реанимобиль.

При этом власти заявляют, что экс-президент является «симулянтом», а его голодовку – «клоунадой». Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили утверждает, что бывший глава государства принимал «определенные продукты питания».