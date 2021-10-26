Пенитенциарная служба Грузии отвергла обвинения сторонников Саакашвили

Пенитенциарная служба Грузии отвергла обвинения члена «Единого национального движения» Кобы Накопия, который заявил о том, что администрация руставской тюрьмы затемнила окна в камере Михаила Саакашвили. В ведомстве эти слова назвали несоответствующими действительности.

«Доводим до вашего сведения, что стекла были заменены только в душевой, которые несколько дней назад повредил сам обвиняемый / осужденный Михаил Саакашвили во время общения [со своими сторонниками]. У нового стекла есть защита – прозрачная пленка, которая снижает риск повреждения. Оно при этом беспрепятственно пропускает солнечные лучи», — говорится в заявлении.

Опровергли в Пенитенциарной службе и другое обвинение Кобы Накопия – о том, что всем лицам, кроме адвокатов, запретили выносить письма Саакашвили. Как отмечают в структуре, в соответствии со статьей 16 Кодекса о заключении под стражу, обвиняемые / осужденные вправе отправлять и получать письма в неограниченном количестве в порядке, установленном законодательством Грузии. Вручение и отправление писем обеспечивает пенитенциарное учреждение. Корреспонденция личного характера отправляется адресатам за счет средств обвиняемых/осужденных.

В заявлении также отмечается, что передача любой корреспонденции лицу, пришедшему на встречу с обвиняемым / осужденным, не применяется ни в одном пенитенциарном учреждении: «Информация о том, что это якобы нововведенное ограничение и применяется в отношении одного конкретного обвиняемого / осужденного, является ложью».

В Пенитенциарной службе также подчеркнули, что адвокат не уполномочен выносить из исправительных учреждений корреспонденцию. Он вправе выносить только материалы, относящиеся к уголовному делу.