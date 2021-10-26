Каха Каладзе: Саакашвили никто не заставлял голодать

Мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе считает, что состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили – это его ответственность, поскольку «никто не заставлял его голодать».

«Есть и еда, есть и продукты, он может их принять. Если потребуется, если возникнет необходимость его госпитализации, это решение непременно будет принято, и о нем позаботятся так же, как и о всех остальных заключенных», — заявил Каладзе.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. В тот же день в знак протеста он объявил голодовку, которая продолжается уже 26 дней. Врачи говорят о значительном ухудшении здоровья Саакашвили. У тюрьмы, в которой он содержится, дежурит реанимобиль.

При этом власти заявляют, что экс-президент является «симулянтом», а его голодовку – «клоунадой». Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший глава государства принимал «определенные продукты питания».