Партия Саакашвили призывает мировое сообщество защитить его право на жизнь

«Единое национальное движение» (ЕНД) распространило заявление по поводу госпитализации своего лидера, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Партия обращается к международному сообществу, дипломатическому корпусу, аккредитованному в Тбилиси, а также к международным и местным неправительственным организациям с призывом принять все возможные меры для обеспечения права на жизнь и личную безопасность Саакашвили.

«Президент Саакашвили уже 25 дней голодает в 12-м учреждении Рустави. Его голодание перешло уже в ту фазу, когда в любую минуту состояние здоровья может стать крайне тяжелым и возникнет необходимость в оказании неотложной медицинской помощи.

23 октября 2021 года на заседании консилиума в составе высококвалифицированных врачей комиссия пришла к выводу, что Михаила Саакашвили нужно перевести в высококлассную клинику, а не тюремную больницу. Тем не менее, правительство Грузии заявляет, что Саакашвили следует перевести именно в тюремную больницу, где президент будет лишен надлежащего лечения, а его безопасность будет серьезной проблемой. Такие же выводы сделала Народный защитник, из-за чего «Грузинская мечта» развернула против нее грязную кампанию».

«Правительство Грузии не удовлетворилось политическим заключением Саакашвили и теперь уже обрекает третьего президента страны на смерть»

В этой связи «Единое национальное движение» обращается также к гражданам Грузии, чтобы они не допустили госпитализации Саакашвили в тюремную клинику.

«Все, вне зависимости от наших политических симпатий, личных взглядов и отношения, должен позволить перевести Михаила Саакашвили в тюремную больницу Глдани. Помещение властями третьего президента туда равносильно его убийству и будет иметь ужасные последствия как в политическом, так и в историческом плане», — говорится в заявлении.

ЕНД «категорически» требует от правительства Грузии обеспечить защиту здоровья и личную безопасность Михаила Саакашвили. «В противном случае вы получите жесточайший ответ от грузинского общества», — отмечается в тесте. Обращаясь к властям, авторы отмечают:

«Помните, что в любой ситуации полную ответственность за жизнь Саакашвили будете нести вы и Бидзина Иванишвили, личным политическим узником которого является третий президент Грузии!».