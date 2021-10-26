mikheil saakashvili 98232 #новости Единое Национальное Движение, Михаил Саакашвили

Партия Саакашвили призывает мировое сообщество защитить его право на жизнь

SOVAОт

«Единое национальное движение» (ЕНД) распространило заявление по поводу госпитализации своего лидера, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Партия обращается к международному сообществу, дипломатическому корпусу, аккредитованному в Тбилиси, а также к международным и местным неправительственным организациям с призывом принять все возможные меры для обеспечения права на жизнь и личную безопасность Саакашвили.

«Президент Саакашвили уже 25 дней голодает в 12-м учреждении Рустави. Его голодание перешло уже в ту фазу, когда в любую минуту состояние здоровья может стать крайне тяжелым и возникнет необходимость в оказании неотложной медицинской помощи.

23 октября 2021 года на заседании консилиума в составе высококвалифицированных врачей комиссия пришла к выводу, что Михаила Саакашвили нужно перевести в высококлассную клинику, а не тюремную больницу. Тем не менее, правительство Грузии заявляет, что Саакашвили следует перевести именно в тюремную больницу, где президент будет лишен надлежащего лечения, а его безопасность будет серьезной проблемой. Такие же выводы сделала Народный защитник, из-за чего «Грузинская мечта» развернула против нее грязную кампанию».

«Правительство Грузии не удовлетворилось политическим заключением Саакашвили и теперь уже обрекает третьего президента страны на смерть»

В этой связи «Единое национальное движение» обращается также к гражданам Грузии, чтобы они не допустили госпитализации Саакашвили в тюремную клинику.

«Все, вне зависимости от наших политических симпатий, личных взглядов и отношения, должен позволить перевести Михаила Саакашвили в тюремную больницу Глдани. Помещение властями третьего президента туда равносильно его убийству и будет иметь ужасные последствия как в политическом, так и в историческом плане», — говорится в заявлении.

ЕНД «категорически» требует от правительства Грузии обеспечить защиту здоровья и личную безопасность Михаила Саакашвили. «В противном случае вы получите жесточайший ответ от грузинского общества», — отмечается в тесте. Обращаясь к властям, авторы отмечают:

«Помните, что в любой ситуации полную ответственность за жизнь Саакашвили будете нести вы и Бидзина Иванишвили, личным политическим узником которого является третий президент Грузии!».

SOVA

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