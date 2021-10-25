Патриархия Грузии заявила об атаке троллей и ботов

Служба по связям с общественностью Патриархии Грузинской православной церкви заявила о том, что подвергается атакам интернет-троллей и ботов. В частности, под ударом оказалась официальная страничка Патриархии в соцсети Facebook.

«Примечательно, что противостоящая нам сила осуществляет подобные манипуляции в отношении видео, которые особенно важны для освещения позиции Церкви. Еще раз напоминаем общественности, что Патриархат Грузии постоянно старается распространять объективную, достоверную и исчерпывающую информацию через свои медиаресурсы», — говорится в заявлении.

Служба по связям с общественностью также приводит скрины смеющихся лайков (т. н. «Ха-ха»), авторы которых, скорее всего, не имеют никакого отношения к Грузии и происходящим в ней процессам.