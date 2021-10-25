Лидер «Грузинской мечты» назвал голодовку Саакашвили «клоунадой»

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что объявивший голодовку в тюрьме третий президент страны Михаил Саакашвили принимал «определенные продукты питания». Уточнять, о какой именно еде идет речь, политик не стал.

«Когда человек принимает решение о голодовке, это полностью его ответственность. Если он голодает, хотя бы частично, как это делает Саакашвили, то, естественно, ожидается некоторая негативная тенденция. Но мы знаем, что вчера ему было сделано переливание. Есть, к примеру, и прецеденты по приему определенных продуктов. На это, естественно, должно быть обращено внимание. Мы не должны позволять кому бы то ни было ставить клоунаду», — сказал Кобахидзе.

Председатель «Грузинской мечты», вместе с тем, коснулся темы приема Михаилом Саакашвили меда. «Есть и другая информация, хотя я, естественно, не могу говорить здесь о слухах. Если министерство юстиции сочтет необходимым, они выступят с соответствующим заявлением», — добавил один из лидеров правящей партии.

Напомним, третий президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. В тот же день в знак протеста он объявил голодовку, которая продолжается уже 25 дней. Врачи говорят о значительном ухудшении здоровья Саакашвили. У тюрьмы, в которой он содержится, постоянно дежурит реанимобиль.

О том, что экс-президент является «обычным симулянтом», ранее заявлял и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В качестве аргумента глава правительства использовал число банок меда, купленных Саакашвили в тюремном магазине. По данным пенитенциарной службы, заключенный стал потреблять в камере мед и натуральные соки. «С помощью своей кредитной карты он лично купил семь банок меда и принял полкило меда. Поэтому, прекратите лгать и вводить общество в заблуждение», – сказал Гарибашвили.

В «Едином национальном движении» целью таких заявлений назвали дискредитацию голодовки экс-президента. В партии утверждают, что одна чайная ложка меда в день в чай была рекомендована врачом. «Именно после этого он [Саакашвили] купил пять банок меда по 50 миллиграммов. Но, услышав, что этим спекулируют и, тем самым, могут запятнать его голодовку, он попросил передать сторонникам, что израсходовал только одну банку, а остальные вернул администрации», — заявила соратница Саакашвили Эка Херхеулидзе.