Фильм Александра Коберидзе получил премию на Чикагском кинофестивале

Фильм грузинского режиссера Александра Коберидзе «Что мы видим, когда смотрим на небо?» был удостоен награды на Чикагском международном кинофестивале (США). Картина получила премию «Серебряный Хьюго» за лучший сценарий, сообщает Национальнй центр кинематографии Грузии.

Ранее фильм «Что мы видим, когда смотрим на небо?» был представлен на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, а также получил престижную награду ФИПРЕССИ – Международной ассоциации кинокритиков на Берлинском кинофестивале 2021 года.

В картине рассказывается история двух молодых людей – Георгия и Лизы. Они сталкиваются друг с другом на перекрестке их родного Кутаиси. Лиза роняет книгу, а Георгий ее поднимает, и, обменявшись парой ничего не значащих слов, они расходятся. Но утром юноша и девушка просыпаются и не узнают себя в зеркале – их внешность полностью изменилась, они стали другими людьми. Оба, тем не менее, приходят в то самое кафе и начинают там работать.

Отметим также, что Международный кинофестиваль в Чикаго был основан в 1964 году. Он является старейшим в своем роде в Северной Америке.