«Грузинская мечта» анонсировала масштабную акцию в центре Тбилиси

27 октября «Грузинская мечта» проведет заключительный предвыборный митинг сторонников партии на Площади Свободы в центре Тбилиси. Об этом заявил председатель правящей политической силы Ираклий Кобахидзе.

«Десятки тысяч граждан нашей страны соберутся, чтобы еще раз показать силу грузинского народа, который борется, чтобы окончательно победить зло, защитить достоинство и свободу, борется за прогресс и развитие нашей страны».

Председатель «Грузинской мечты» напомнил, что в первом туре, состоявшемся 2 октября, партию поддержали 47% граждан– «практически каждый второй избиратель». Это, по его словам, дало правящей силе новый импульс.

«До выборов остается несколько дней. В последние дни я ездил вместе с премьер-министром по районам, где проводится второй тур выборов. Настроение боевое. Мы сделаем все, чтобы наши кандидаты одержали заслуженные победы во всех двадцати муниципалитетах».

Кобахидзе призвал всех членов нашей партии, ее сторонников, а также избирателей максимально мобилизовать силы, чтобы завершить победу, одержанную в первом туре 2 октября.

По словам политика, «Грузинской мечте» только водителей, которые будут сводить в Тбилиси участников проправительственной акции, потребуется столько же, сколько было участников на митинге «Единого национального движения» 14 октября. При этом Кобахидзе заверил, что их собрание – «никакая не контракция».

Председатель «Грузинской мечты» также вновь обрушился с обвинениями и оскорблениями на оппозиционных кандидатов: «Мы видим, с какими кандидатами имеем дело, Киркитадзе – хулиган, Угулава – хулиган, Мелия – хулиган. «Национальное движение» предложило нам на выборах целую когорту хулиганов».

По его словам, ЕНД постоянно угрожает народу революцией, волнениями и регрессом, в то время как правительство несет ответственность за обеспечение развития и процветания Грузии.