Гарибашвили исключил лечение Саакашвили в обычной клинике

О переводе Михаила Саакашвили в обычную клинику не может быть и речи, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Таким образом глава правительства ответил на требование адвокатов третьего президента, которые категорически отказываются от госпитализации политика в тюремную больницу.

Гарибашвили в очередной раз подчеркнул, что экс-президент не является привилегированным заключенным и, как и другие, при необходимости будет лечиться в тюремной клинике.

«Он должен смириться с тем фактом, что он больше не президент, который был выше закона, притеснял и пытал людей, получая от этого удовольствие. Министр Рати Брегадзе недвусмысленно обозначил, что этот вопрос исключается. Тем более, когда заключенный голодает по собственному желанию. В тюремной больнице он будет чувствовать себя комфортно, и соответствующее ведомство возьмет на себя ответственность за это. Если будет нужно, его переведут в в тюремную больницу, проведут все необходимые процедуры и после этого вернут обратно в камеру», — заявил Гарибашвили.

По словам врачей, на фоне голодовки состояние здоровья Михаила Саакашвили резко ухудшилось. Он похудел на 14 килограмм, с трудом передвигается и разговаривает, отметил после обследования экс-президента его лечащий врач.