Движение поездов на Западе Грузии полностью восстановлено

Georgian Railway сообщает, что движение пассажирских поездов на Западе страны полностью восстановлено. А остановка направлений Зугдиди — Тбилиси, Тбилиси-Батуми, Тбилиси-Поти и Батуми-Тбилиси была вызвана обрывом высоковольтной линии электропередач.

«В результате оперативно-восстановительных работ примерно за три часа движение транспорта было полностью восстановлено по всем четырем направлениям. Грузинская железная дорога проинформировала пассажиров об инциденте сразу после остановки поездов.

Компания обеспечила пассажиров питьевой водой и продуктами питания.

Прибывших в Тбилиси пассажиров на вокзале встречали автобусы, которые по желанию обеспечивали транспортировку до пунктов назначения», — сказано в сообщении.