У Руставской тюрьмы проходит акция в поддержку Михаила Саакашвили

Масштабный митинг в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили проходит перед 12-м пенитенциарным учреждением в Рустави. Одним из главных требований митингующих является госпитализация экс-президента в многопрофильную гражданскую клинику.

Стоит отметить, что возле тюрьмы Рустави, где содержится Саакашвили, ежедневно проходят митинги с требованием освобождения политика. Кроме того, 23 октября в Батуми прошел масштабный митинг оппозиции в поддержку кандидатов, баллотирующихся во втором туре. Протестующие также требовали освобождения Саакашвили.

Напомним, 14 октября на площади Свободы в Тбилиси прошел масштабный митинг оппозиции. По данным различных международных СМИ, в акции приняли участие от 50 до 70 тысяч человек.

Голодовка экс-президента продолжается уже 24 дня. По словам врачей его состояние здоровья стремительно ухудшается.