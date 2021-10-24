Потасовка у офиса ЕНД в Рустави: МВД расследует инцидент

Возле штаб-квартиры «Единого национального движения» в Рустави произошла драка между сторонниками партии и теми, кто поддерживает «Грузинскую мечту». По словам очевидцев, словесная потасовка в какой-то момент переросла в физическое противостояние, не обошлось без пострадавших.

Как отметил сторонник «Мечты», он пришел в офис ЕНД, чтобы поговорить с кандидатом в мэры Давидом Киркитадзе и подвергся нападению со стороны политика. Оппоненты высказывают противоположную версию, заявляя, что сторонники партии власти пришли в офис, чтобы организовать провокацию, и напали на трех человек, а их целью был Киркитадзе.

В потасовке участвовали порядка 50-ти человек.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 126 УК Грузии.