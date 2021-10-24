ЕНД: в офис партии в Рустави пытались проникнуть

По словам кандидата в мэры Рустави от «Единого национального движения» Давида Киртадзе, в офис партии пытались проникнуть. Киртадзе уточнил, что попытка была предпринята «агентами правоохранительных органов».

«Виновные установлены. Это люди, которые организовали «акцию веников», тогда полиция не отреагировала, т.к. эти люди их агенты. Со стороны «Единого национального движения» есть пострадавшие, их ведут на допрос. Я обращаюсь к посольствам и дипмиссиям всех стран, наблюдателям ОБСЕ/БДИПЧ, которые часто приезжают и бывают здесь, если за этим фактом не последует реакции, я вас уверяю, с нашей стороны не будет никакого доверия в адрес избирательного процесса и правоохранителей», — сказал Киртадзе.